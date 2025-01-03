Волгоградский губернатор сообщил об отсутствии разрушений из-за дрона

Утром 3 января силы ПВО уничтожили украинский дрон в Городищенском районе Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона в своем телеграм-канале со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Он уточнил, что пострадавших и повреждений гражданских или военных объектов нет.

Минобороны утром сообщило о 22 беспилотниках, сбитых над российскими регионами, в том числе один — над Волгоградской областью. Больше всего беспилотников — десять — сбили над Брянской областью.

Ранее, 26 декабря, над регионом уничтожили три украинских беспилотника. В ноябре над областью сбили один дрон.