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Военная операция на Украине ,  
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Волгоградский губернатор сообщил об отсутствии разрушений из-за дрона

Губернатор Бочаров: дрон сбили в Городищенском районе Волгоградской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Утром 3 января силы ПВО уничтожили украинский дрон в Городищенском районе Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона в своем телеграм-канале со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Он уточнил, что пострадавших и повреждений гражданских или военных объектов нет.

Над Волгоградской областью сбили три дрона
Политика
Фото:Минобороны России

Минобороны утром сообщило о 22 беспилотниках, сбитых над российскими регионами, в том числе один — над Волгоградской областью. Больше всего беспилотников — десять — сбили над Брянской областью.

Ранее, 26 декабря, над регионом уничтожили три украинских беспилотника. В ноябре над областью сбили один дрон.

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Волгоградская область Андрей Бочаров БПЛА
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