Волгоградский губернатор сообщил об отсутствии разрушений из-за дрона
Утром 3 января силы ПВО уничтожили украинский дрон в Городищенском районе Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона в своем телеграм-канале со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Он уточнил, что пострадавших и повреждений гражданских или военных объектов нет.
Минобороны утром сообщило о 22 беспилотниках, сбитых над российскими регионами, в том числе один — над Волгоградской областью. Больше всего беспилотников — десять — сбили над Брянской областью.
Ранее, 26 декабря, над регионом уничтожили три украинских беспилотника. В ноябре над областью сбили один дрон.
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