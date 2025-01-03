За 20 минут над Брянской областью уничтожили еще три дрона
В небе над Брянской областью уничтожили еще три украинских дрона самолетного типа в ночь на 3 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее ночью Богомаз сообщил об устранении пяти украинских БПЛА самолетного типа над областью, а накануне проинформировал об истреблении другого беспилотника.
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