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Военная операция на Украине ,  
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За 20 минут над Брянской областью уничтожили еще три дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

В небе над Брянской областью уничтожили еще три украинских дрона самолетного типа в ночь на 3 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

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Ранее ночью Богомаз сообщил об устранении пяти украинских БПЛА самолетного типа над областью, а накануне проинформировал об истреблении другого беспилотника.

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Александр Богомаз БПЛА Брянская область
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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