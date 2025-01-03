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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили девятый за час беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Еще один украинский беспилотник уничтожили в небе над Брянской областью в ночь на 3 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений после работы сил ПВО нет, уточнил он.

За 20 минут над Брянской областью уничтожили еще три дрона
Политика

Ранее ночью Богомаз сообщил сначала о пяти, а затем еще о трех уничтоженных БПЛА над областью. Первое сообщение он опубликовал 2:36 мск, второе — в 2:57. О девятом сбитом дроне Богомаз написал в 3:30 мск.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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За 20 минут над Брянской областью уничтожили еще три дрона
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Над Брянской областью сбили пять беспилотников
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В Брянской области сбили беспилотник
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