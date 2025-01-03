Над Брянской областью сбили девятый за час беспилотник
Еще один украинский беспилотник уничтожили в небе над Брянской областью в ночь на 3 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений после работы сил ПВО нет, уточнил он.
Ранее ночью Богомаз сообщил сначала о пяти, а затем еще о трех уничтоженных БПЛА над областью. Первое сообщение он опубликовал 2:36 мск, второе — в 2:57. О девятом сбитом дроне Богомаз написал в 3:30 мск.
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