Над Брянской областью сбили девятый за час беспилотник

Еще один украинский беспилотник уничтожили в небе над Брянской областью в ночь на 3 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений после работы сил ПВО нет, уточнил он.

Ранее ночью Богомаз сообщил сначала о пяти, а затем еще о трех уничтоженных БПЛА над областью. Первое сообщение он опубликовал 2:36 мск, второе — в 2:57. О девятом сбитом дроне Богомаз написал в 3:30 мск.