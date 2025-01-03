RMF сообщила о жалобах польских моряков на сбои GPS вблизи России

RMF: моряки сообщают о сбоях сигнала GPS в Балтийском море и на севере Польше

Польские рыбаки пожаловались на помехи GPS-сигнала в Балтийском море, что может быть связано с расположением российских гарнизонов, пишет RMF. О проблемах с GPS вблизи границ с Россией сообщали и другие страны Европы

Польские рыбаки жалуются на помехи в сигнале GPS в Балтийском море и на севере страны, что может быть связано с расположением российских гарнизонов, сообщила польская радиостанция RMF FM.

«Помехи такие, что все исчезает на наших экранах. Спутниковые компасы, даже радары: ничего не работает. Нам все чаще приходится возвращаться к традиционным методам навигации. Традиционный компас <...> мы должны использовать его, как Магеллан», — заявил один из рыбаков из города Хель.

В сообщении говорится, что помехи мешают навигации как крупных кораблей, так и небольших судов.

Сообщения о таких проблемах «в последние месяцы» поступали и из Финляндии.

Вместе с тем, разные страны неоднократно заявляли о проблемах с навигацией самолетов поблизости от границы с Россией. В ноябре 2024 года в трех аэропортах Восточной Финляндии решили использовать старые радионавигационные устройства для посадки самолетов из-за помех в работе GPS. В сентябре два аэропорта — в Йоэнсуу и Савонлинне, расположенные недалеко от российской границы, перешли на радионавигационную систему.

В августе рейс Finnair из Хельсинки в Йоэнсуу был вынужден вернуться обратно, из-за проблем с GPS-сигналом. Финляндия обвинила в помехах Россию.

В апреле 2024 года британская газета The Sun заявила, что сигналы GPS глушит Россия на тысячах пассажирских рейсов над Европой. «Инциденты особенно затрагивают рейсы в Балтийском регионе, в том числе в Польшу, а также в Турцию и на Кипр». — уточнила газета.

В апреле летевший из Хельсинки самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS. Весной также Эстония, Литва и Латвия обвинили Россию в подавлении работы спутниковой системы.

В январе 2024 года командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что на востоке Европы фиксируют усиление помех спутниковым навигационным системам, это может быть связано с действиями России. «Кто-то вызывает это, и мы думаем, что это Россия. <...> Я думаю, они учатся и тестируют», — сказал Херем. Командующий добавил, что российские средства «определенно сильны» в радиоэлектронной борьбе. По его словам, такие действия Москвы могут происходить на фоне риска потенциального конфликта с НАТО. После появления свежих разведданных о производстве снарядов и наборе войск в России альянс выпустил серию предупреждений о необходимости готовиться к долгосрочному конфликту, отметил он.

В целом сбои участились на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, это вызвало беспокойство авиационных служб. Встречу по этому вопросу провели представители Агентства авиационной безопасности Европейского союза и Международной ассоциации воздушного транспорта. Как заявил и.о. главы агентства Люк Титгат, наблюдается «резкий рост атак» в области навигационных систем, что угрожает безопасности авиаперевозок.

К тому же в июне 2023 года Bloomberg сообщало о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за глушилок в России. Попытки России подавить сигнал GPS после ряда атак беспилотников на ее территорию вынудили пилотов авиакомпаний, летающих в страны Балтии и Финляндию, прибегнуть к альтернативным методам навигации, отметило агентство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял в мае, что обвинения министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в адрес России в том, что она якобы глушит сигнал GPS над этими территориями, относятся к сфере авиационной безопасности, поэтому за комментарием по вопросу необходимо обращаться в Минтранс России.