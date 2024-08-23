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Политика ,  
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Самолет с людьми вернулся в Хельсинки из-за сбоя GPS на востоке Финляндии

Фото: Renatas Repcinskas / Shutterstock
Фото: Renatas Repcinskas / Shutterstock

Рейс Finnair из Хельсинки в город Йоэнсуу на востоке Финляндии вернулся в аэропорт вылета из-за помех GPS, сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании Мари Канерву.

Рейс AY341 вылетел из Хельсинки в пятницу в 9 утра. Он должен был сесть в Йоэнсуу в 10:05, однако из-за помех GPS самолет не смог приземлиться и вернулся в столицу Финляндии.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

На борту находился 21 пассажир, уточнила Канерва. По ее словам, обратный рейс также отменили. Представитель авиакомпании подчеркнула, что трудности при посадке в аэропортах Финляндии из-за сбоев GPS в последнее время происходят нередко.

В мае 2024 года МИД Финляндии обвинил в помехах в работе GPS Россию. Как писала газета Yle, пилоты сообщили о сотнях помех GPS за год, которые влияют на воздушное движение в Финляндии.

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Теги
Хельсинки Finnair рейс пассажиры GPS
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