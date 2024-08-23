Самолет с людьми вернулся в Хельсинки из-за сбоя GPS на востоке Финляндии
Рейс Finnair из Хельсинки в город Йоэнсуу на востоке Финляндии вернулся в аэропорт вылета из-за помех GPS, сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании Мари Канерву.
Рейс AY341 вылетел из Хельсинки в пятницу в 9 утра. Он должен был сесть в Йоэнсуу в 10:05, однако из-за помех GPS самолет не смог приземлиться и вернулся в столицу Финляндии.
На борту находился 21 пассажир, уточнила Канерва. По ее словам, обратный рейс также отменили. Представитель авиакомпании подчеркнула, что трудности при посадке в аэропортах Финляндии из-за сбоев GPS в последнее время происходят нередко.
В мае 2024 года МИД Финляндии обвинил в помехах в работе GPS Россию. Как писала газета Yle, пилоты сообщили о сотнях помех GPS за год, которые влияют на воздушное движение в Финляндии.
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