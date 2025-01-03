На пляже в Канаде нашли и уничтожили самодельную бомбу
В Канаде полицейские обнаружили самодельную взрывчатку на пляже города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщило издание CTV News.
Первого января сотрудники правоохранительных органов проводили проверку вдоль реки Норт-Томпсон в связи с обнаружением подозрительного предмета. Они поняли, что это маленькая бомба. Прибывшие на место саперы уничтожили ее.
Полицейские ведут расследование.
В июне 2024 года сотрудники МЧС нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас на пляже в Севастополе после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Водолазы специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю ведут работы в районе пляжей Учкуевка и Любимовка: более 2 га морского дна обследовали, еще 4,5 га предстоит проверить; обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте», — говорилось в сообщении. Как уточнили в ведомстве, к работам были привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.
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