Полиция Нью-Йорка забаррикадировала вход в Trump Tower на фоне теракта
Полиция Нью-Йорка усилила свое присутствие у небоскреба Trump Tower на фоне теракта 1 января, когда у входа в здание произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck, сообщил мэр города Эрик Адамс в аккаунте Х (ранее — Twitter).
Корреспондент ТАСС также сообщил, что сотрудники полиции забаррикадировали подходы к башне, установив бетонные блоки и металлические заграждения по периметру здания. Они перекрыли прилегающую улицу и не пускают пешеходов ко входу в Trump Tower, а водителям не дают останавливаться рядом.
Корреспондент уточнил, что у обстановка спокойная.
Trump Tower принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу (вступит в должность 20 января).
Первого января у входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck. По данным городской полиции, водитель заехал в парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Что именно стало причиной взрыва, пока не установлено. В машине была пиротехника, которая могла сдетонировать, также могла загореться литиевая батарея автомобиля. Пикапы Cybertruck производит Tesla Илона Маска. Предприниматель написал в своем X, что руководство компании расследует произошедшее.
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