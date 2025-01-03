Полиция Нью-Йорка забаррикадировала вход в Trump Tower на фоне теракта

Полиция Нью-Йорка усилила свое присутствие у небоскреба Trump Tower на фоне теракта 1 января, когда у входа в здание произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck, сообщил мэр города Эрик Адамс в аккаунте Х (ранее — Twitter).

Корреспондент ТАСС также сообщил, что сотрудники полиции забаррикадировали подходы к башне, установив бетонные блоки и металлические заграждения по периметру здания. Они перекрыли прилегающую улицу и не пускают пешеходов ко входу в Trump Tower, а водителям не дают останавливаться рядом.

Корреспондент уточнил, что у обстановка спокойная.

Trump Tower принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу (вступит в должность 20 января).

Первого января у входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck. По данным городской полиции, водитель заехал в парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Что именно стало причиной взрыва, пока не установлено. В машине была пиротехника, которая могла сдетонировать, также могла загореться литиевая батарея автомобиля. Пикапы Cybertruck производит Tesla Илона Маска. Предприниматель написал в своем X, что руководство компании расследует произошедшее.