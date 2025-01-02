Полиция рассказала, что Маск сообщил про взрыв Tesla у башни Трампа
Шериф полицейского управления Лас-Вегаса Кевин МакМахилл поблагодарил генерального директора Tesla Илона Маска за помощь в расследовании взрыва Cybertruck возле отеля Trump International. Об этом написало издание The Hill.
«Я должен поблагодарить конкретно Илона Маска. Он предоставил нам немало дополнительной информации о том, как автомобиль был закрыт после взрыва», а также о том, откуда он приехал, по зарядным станциям Tesla», — сказал МакМахилл.
Взрыв около башни отеля избранного президента США Дональда Трампа Trump International в Лас-Вегасе произошел накануне, 1 января, примерно в 8:40 по местному времени. В результате водитель Tesla погиб, а семь человек получили ранения.
Полиция заявила, что работает над установлением личности водителя и считает, что это был единичный инцидент. ФБР и другие агентства все еще выясняют, был ли это теракт и есть ли какая-либо связь с нападением 1 января в Новом Орлеане, когда 42-летний мужчина проехал на грузовике по Бурбон-стрит и убил по меньшей мере 15 человек. Сам Илон Маск назвал взрыв Cybertruck терактом. Шериф МакМахилл отрицает связь между этими двумя событиями.
«Эти злодеи выбрали не то транспортное средство для теракта. Cybertruck фактически сдерживал взрыв и направлял его вверх. Даже стеклянные двери вестибюля [отеля] не были разбиты», — заявил Маск в социальной сети X.
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