Командира бригады ВСУ задержали по делу об издевательствах над военными

Командир 211-й бригады ВСУ знал, что старший лейтенант, сын начштаба бригады, издевался над подчиненными, но не реагировал на это, считает следствие

Сотрудники Государственного бюро Украины задержали и доставили в Киев командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковника Олега Побережнюка, сообщает ведомство. Офицера обвиняют в том, что он не реагировал на «многочисленные факты пыток и другого бесчеловечного обращения» с военнослужащими.

По версии следствия, Побережнюк знал, что командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над солдатами с февраля по июль 2024 года, но не сделал ничего для того, чтобы его привлекли к ответственности.

Избивал подчиненных старший лейтенант, сын начальника штаба 211 бригады и «близкий товарищ» ее командира, заявили в ГБР. Его имени ведомство не приводит, но, как пишет Hromadske, речь идет о Владиславе Пастухе, сыне начштаба Валерия Пастуха и крестнике Побережнюка. Пастух объявлен в розыск.

Как писала «Украинская правда», у солдат 211 бригады требовали деньги, их избивали и угрожали, один из бойцов рассказал, что его привязывали к деревянному кресту. Главком ВСУ Александр Сырский приказал отправить в 211 бригаду комиссию для проверки, на время которой командира части отстранили.

Побережнюку предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 426 УК Украины (бездействие военной власти в условиях военного положения или в боевой обстановке), за это грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее у него прошли обыски.