Над Курской областью сбили четыре ракеты за день

В разное время дня в Курской области 2 января сбили четыре ракеты. Об этом сообщил телеграм-канал оперштаба региона.

«Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли село Ивановское в Рыльском районе Курской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что помимо разрушенного дома культуры, пострадали здания школы, почты и торгового центра. Также произошел «незначительный обрыв» одного участка газовой трубы.

Курская область регулярно подвергается ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. С августа в регионе проводится контртеррористическая операция против украинских сил, вторгшихся на территорию области.