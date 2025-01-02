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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело о теракте после обстрела Ивановского в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

СК завел дело о теракте после обстрела Ивановского в Курской области
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела села Ивановское Рыльского района Курской области. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК. По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения.

По данным СК, удар ВСУ нанесли «используя дистанционные средства огневого поражения» при помощи ракет. Один человек получил ранение. Сильные повреждения получили объекты городской инфраструктуры.

Кадры с последствиями удара по селу Ивановское в Курской области
Политика

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что был поврежден дом культуры, пострадали здания школы, почты и торгового центра. Также произошел «незначительный обрыв» одного участка газовой трубы.

Курская область регулярно подвергается ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. С августа в регионе проводится контртеррористическая операция против украинских сил, вторгшихся на территорию области.Президент России Владимир Путин отметил, что российские войска вскоре полностью очистят Курскую область от украинских войск, добавив, что ВСУ в этом регионе нет смысла «держаться».

Министерство обороны России регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов, захваченных украинскими военными.

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Военная операция на Украине обстрел погибшие Курская область Рыльск
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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