В Курской области ракета ВСУ попала в Дом культуры

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Украинские военные нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «В результате прилетов пострадали исключительно мирные гражданские объекты», — сказал он.

По словам главы региона, один из ударов пришелся по Дому культуры. «Степень его разрушения и возможность восстановления будет установлена специалистами», — добавил глава области.

Также осколками были повреждены здания школы, почты и торгового центра. Оказаилсь выбиты окна в жилом доме.

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