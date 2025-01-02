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Военная операция на Украине ,  
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Кадры с последствиями удара по селу Ивановское в Курской области

Появились кадры с последствиями удара по селу Ивановское в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры с последствиями удара по селу Ивановское в Курской области
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Во время ракетного удара ВСУ в селе Ивановское в Курской области были повреждены здания школы, почты, магазина и Дома культуры, следует из видео, которое опубликовал глава Курской области Александр Хинштейн.

На кадрах, которые снял очевидец, видно школу с выбитыми стеклами. Также там показывается ДК — у него из-за взрыва проломлена крыша и повреждена стена. У магазина выбиты стекла, обвалились потолки. Еще у одного магазина оказалась испорчена осколками шиферная крыша. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

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Курская область ракетный удар Военная операция на Украине
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