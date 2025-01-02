В Крыму двое детей погибли в ДТП

Фото: Прокуратура Республики Крым

В Крыму автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения на дороге в районе села Шахтино Советского района и столкнулся с автомобилем Lada, в котором были дети, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

«В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автомобиля Lada, среди которых двое несовершеннолетних, погибли», — говорится в сообщении.

Всего в Lada находились шесть пассажиров.

Следственный комитет региона решил возбудить уголовное дело. В ходе расследования планируют установить обстоятельства аварии и оценить соблюдение правил дорожного движения участниками ДТП.

В понедельник, 30 декабря, в Крыму из-за тумана и гололедицы на трассе столкнулись 19 машин. Как минимум трое человек пострадали.