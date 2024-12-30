В Крыму из-за тумана и гололедицы на трассе столкнулись 19 машин

Фото: Прокуратура Республики Крым

Авария из-за неблагоприятных погодных условий с участием 19 автомобилей произошла на трассе Дубки — Левадки в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека», — говорится в сообщении.

В региональном МЧС отметили, что в столкновении участвовали легковушки и грузовик. «На месте работают девять специалистов и три единицы техники», — добавили в ведомстве.

Согласно прогнозу республиканского гидрометцентра, 30 декабря в регионе местами наблюдаются туман и гололедица.

Ранее в Бийском районе Алтайского края 29 машин столкнулись на трассе из ограниченной видимости. Один из водителей не справился с управлением и столкнулся с впереди идущим автомобилем. Водители, которые ехали следом, не успели среагировать и столкнулись с теми, кто был впереди. Пострадавших в результате аварии не было.