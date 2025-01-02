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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В Крыму нашли два участка загрязнения берега мазутом

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Крушение танкеров в Керченском проливе

В Крыму нашли два участка загрязнения берега мазутом
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В Крыму на берегу нашли два участка, которые были загрязнены мазутом после крушения двух танкеров. Об этом сообщило МЧС.

Первый участок находится в Керчи, около городского пляжа — оно порядка 1,8 км длиной. Второй находится в Ленинском районе у озера Тобечик — 2,1 км.

На месте загрязнения работают 150 человек и 48 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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Фото:Сергей Пивоваров / Reuters

Экологи, спасатели и волонтеры, которые занимаются уборкой пляжей, продолжили работать на месте загрязнения и до Нового года и после. За сутки, с 31 декабря, с пляжей в Крыму и Краснодарском крае собрали почти 2 тыс. т песка с мазутом — если накануне с них было убрано 69 615 т загрязненного песка и грунта, то к 1 января этот объем вырос до 71,4 тыс. т.

Также спасатели обследовали фрагменты танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе, и с которых произошла утечка мазута. Специалисты установили, что с них не происходит утечек нефтепродуктов.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

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мазут Крым загрязнение пляж
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