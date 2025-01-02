Мэрия Якутска обвинила клуб в пропаганде нетрадиционных отношений

Фото: Административная комиссия ГО «город Якутск»

«Китайский клуб» Number Оne в Якутске занимается пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений на мероприятии. С такими обвинениями выступили в мэрии Якутска, говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Там указали, что с 26 декабря в клубе «ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола». В этом участвуют «приглашенные из Таиланда трансгендерные женщины и мужчины нетрадиционной ориентации», говорится в сообщении администрации. «Сообщения о нарушении направлены в прокуратуру и в полицию», — заявили в мэрии.

Клуб Number Оne принадлежит ООО «ДЖИНЛУН» и находится на ул. Бестужева-Марлинского в Якутске, уточнили в мэрии.

Владельцев клуба в мэрии предложили оштрафовать по ч. 1 ст. 6.21 КоАП — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Если нарушение совершило физическое иностранное лицо, то ему грозит штраф до 100 тыс. руб. с арестом на 15 суток и выдворением из России. Также клубу грозит штраф до 1 млн руб. и приостановление деятельности на 90 дней.

РБК обратился за комментарием в МВД по Республике Саха (Якутия) и в клуб Number one.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола».

В 2023 году «международное общественное движение ЛГБТ» Верховный суд России признал экстремистским и запретил его в России.

В конце ноября MSK1, телеграм-каналы Baza, Shot и «Осторожно, новости» сообщили о рейдах силовиков в московских клубах Arma (бывший «Мутабор»), Mono и Simach. Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест семь человек по делу о мелком хулиганстве после рейда в Arma. Как уточнили в суде, они выражали «явное неуважение к обществу», которое сопровождалось «нецензурной бранью».