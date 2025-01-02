Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей
Злоумышленники сожгли 984 машины во Франции в новогоднюю ночь, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.
В результате расследований ЧП были задержаны 420 человек по всей стране. 310 нарушителей правопорядка поместили под стражу.
По словам министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, большинство инцидентов связано с неправомерным использованием пиротехники. Злоумышленники запускали фейерверки, в частности, в сторону полицейских и пожарных.
В результате неправильного использования пиротехники в Лионе двухлетний ребенок получил травму лица, ему грозит инвалидность. В городе Тонон-ле-Бен на юге страны из-за выстрела фейерверка мужчине понадобилась помощь врачей скорой. В Лормоне в округе Бордо запуск пиротехники вызвал пожар в квартире.
Около 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии задействовали для обеспечения порядка на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Большинство правоохранителей было сконцентрировано в Париже и его пригородах.
1 января 2024 года полиция зафиксировала 690 подожженных машин. Тогда города Франции патрулировали около 90 тыс. полицейских.
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