Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей

Злоумышленники сожгли 984 машины во Франции в новогоднюю ночь, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

В результате расследований ЧП были задержаны 420 человек по всей стране. 310 нарушителей правопорядка поместили под стражу.

По словам министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, большинство инцидентов связано с неправомерным использованием пиротехники. Злоумышленники запускали фейерверки, в частности, в сторону полицейских и пожарных.

В результате неправильного использования пиротехники в Лионе двухлетний ребенок получил травму лица, ему грозит инвалидность. В городе Тонон-ле-Бен на юге страны из-за выстрела фейерверка мужчине понадобилась помощь врачей скорой. В Лормоне в округе Бордо запуск пиротехники вызвал пожар в квартире.

Около 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии задействовали для обеспечения порядка на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Большинство правоохранителей было сконцентрировано в Париже и его пригородах.

1 января 2024 года полиция зафиксировала 690 подожженных машин. Тогда города Франции патрулировали около 90 тыс. полицейских.