ГИБДД напомнила о необходимости замены прав с истекшим сроком действия
Водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2022 году, а затем был автоматически продлен, следует заменить в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым удостоверением, напоминают в ведомстве.
Водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022–2023 годах, были продлены на три года в апреле 2022-го. Тогда с инициативой о продлении срока действия прав выступила ГИБДД, объяснив меру желанием снизить административную нагрузку на граждан и бизнес.
С 1 марта 2022 года изменился порядок получения медицинской справки. Те, кого ранее лишали прав за управление в нетрезвом виде, должны были сдать анализы на наличие психотропных веществ и употребление алкоголя.
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