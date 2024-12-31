ГИБДД напомнила о необходимости замены прав с истекшим сроком действия

ГИБДД: водителям нужно заменить права, срок действия которых истек в 2022 году

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2022 году, а затем был автоматически продлен, следует заменить в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым удостоверением, напоминают в ведомстве.

Водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022–2023 годах, были продлены на три года в апреле 2022-го. Тогда с инициативой о продлении срока действия прав выступила ГИБДД, объяснив меру желанием снизить административную нагрузку на граждан и бизнес.



С 1 марта 2022 года изменился порядок получения медицинской справки. Те, кого ранее лишали прав за управление в нетрезвом виде, должны были сдать анализы на наличие психотропных веществ и употребление алкоголя.