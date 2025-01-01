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Политика ,  
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Австрия назвала три сценария после остановки транзита газа через Украину

Австрии не грозит дефицит газа в случае прекращения поставок российского топлива через Украину, сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.

«С мая 2024 года по май 2026 года Австрии не стоит ожидать дефицита газа в случае прекращения поставок российского газа через Украину в Австрию», — сказали в ведомстве.

В Минэнерго страны также рассказали о нескольких возможных сценариях в случае прекращения транзита российского топлива через украинские территории.

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При сценарии «Спокойная ситуация» зарегистрированные объемы на газовом рынке будут физически выполнены в соответствии с планом на часы соответствующего газового дня.

Второй вариант — сокращение поставок газа в Баумгартене — одном из крупнейших газораспределительных хабов в Европе. В таком случае ограничения смогут компенсировать участники рынка.

Третий вариант называется «вызовы Стратегического газового резерва». «В случае непредвиденных событий также возможен вывоз газа из стратегического газового резерва, который был закуплен в качестве подушки безопасности для газоснабжения Австрии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при любом из этих раскладов Австрия будет обеспечена газом. Сейчас по сравнению с февралем 2022 года ситуация с газоснабжением в стране гораздо лучше, и этого удалось добиться благодаря сокращению потребления и увеличению источников поставок, добавили в Минэнерго.

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Фото:Georg Wendt / dpa / Global Look Press

Пятилетний контракт на поставку российского газа через Украину в Западную и Центральную Европу истек 31 декабря. В Киеве заявили, что транзит остановлен «в интересах национальной безопасности». В Кремле санкции называют инструментом недобросовестной конкуренции, выгодными прежде всего США с их сжиженно-природным газом.

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Австрия транзит газа Украина
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