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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн заявил о ракетном ударе в Курской области после Нового года

Хинштейн заявил о ракетном ударе в Курской области в первые минуты нового года
Сюжет
Военная операция на Украине

В приграничном Беловском районе Курской области ВСУ нанесли ракетный удар сразу после наступления нового года, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. <...> Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи», — рассказал он.

Хинштейн уточнил, что из-за атаки пришлось перекрыть подачу газа, но газоснабжение домов не было нарушено.

Деревня Гирьи находится примерно в 20 км от границы с Украиной, приблизительно столько же от нее до занятого ВСУ города Суджа Курской области.

Ракетная опасность в регионе была объявлена с 0:05 до 0:09 1 января.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Глава соседней Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что городской округ Шебекино в первые минуты нового года также попал под обстрел ВСУ, никто не пострадал. По его словам, в Шебекино было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. В близлежащих селах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электричества.

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Курская область Александр Хинштейн ракетный удар
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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