В Тбилиси протестующие накрыли новогодний стол на проспекте Руставели

Протестующие в центре Тбилиси разместили на проспекте Руставели столы и принесли с собой угощения в честь Нового года, фотографии праздничного стола публикует Paper Kartuli.

На кадрах можно увидеть фрукты, сладости, напитки. NewsGeorgia передает, что некоторые участники акции пришли с вином. Люди поют, танцуют и поздравляют друг друга.

На митинге находится и бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили, активно поддерживающая протестующих.

Протестные акции в Грузии продолжаются с осени, когда в октябре в стране прошли парламентские выборы. На них одержала победу правящая партия «Грузинская мечта», оппозиция и на тот момент президент Зурабишвили выразили несогласие с результатами голосования.

В декабре в стране состоялись президентские выборы. Они впервые проходили по новой схеме: вместо прямого всеобщего голосования президента выбрала избирательная коллегия из 300 человек, в которой у правящей партии было большинство голосов. Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили был единственным кандидатом, с 29 декабря он новый президент Грузии. Зурабишвили не признала итоги этого голосования.

Еще одной причиной для протестов стала заморозка Грузией процесса евроинтеграции до 2028 года. За присоединение страны к ЕС активно выступает Зурабишвили. Кавелашвили после вступления в должность заявил, что Грузия продолжит процесс евроинтеграции и что спекуляции на эту тему служат для поляризации грузинского общества.