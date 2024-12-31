Зеленский назначил главой департамента контрразведки СБУ офицера из МВД

Владимир Зеленский (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Зеленский назначил начальником департамента контрразведки СБУ офицера из МВД. Указ от 31 декабря 2024 года о назначении главой контрразведки Андрея Тупикова опубликован на сайте президента Украины.



Издание «Политика страны» сообщает, что Тупиков — майор МВД, награжденный в 2015 году за личное мужество в боях орденом Даниила Галицкого.

Предыдущая должность Тупикова, как уточняет издание Hromadske, — начальник аналитической службы управления специальных операций Главного управления Нацгвардии.

Перестановки в СБУ Зеленский также инициировал в октябре 2023 года. Тогда был уволен с должности замглавы СБУ Анатолий Сандурский. Кроме того, президент Украины снял с поста начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимира Петриченко.