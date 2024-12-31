С пенсионера с двойным гражданством в Казахстане взыскали ₽1,9 млн

Астана, Казахстан (Фото: Ольга Головко / РИА Новости)

Казахстанский суд взыскал с жителя Астаны незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге (1,9 млн руб.). Пенсионер имел гражданства одновременно Казахстана и России и десять лет получал пенсии в обоих государствах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Астаны.

«По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге», — говорится в сообщении пресс-службы.

В прокуратуре пояснили, что решение принято в соответствии с соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. При переселении пенсионера в пределах стран-участников соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством по новому месту жительства. Таким образом, пенсионные выплаты не могут быть назначены одновременно в двух государствах-участниках соглашения.

Законодательством Казахстана двойное гражданство запрещено. 20 декабря власти Казахстана выдворили из страны троих граждан с российскими паспортами и обязали их заплатить штраф в размере 738 400 тенге (144 815 руб.).