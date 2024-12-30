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Политика ,  
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Посольство Казахстана в России приостановило выдачу ИНН иностранцам

Посольство Казахстана в России сообщило, что выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам временно приостановлена. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

Выдача ИИН — аналога российского идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) — заморожена с 1 января 2025 года.

Казахстан разрешил получать ИНН в посольствах страны
Политика
Фото:Fredrik von Erichsen / Global Look Press

Процедура приостановлена в связи с окончанием пилотного проекта «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан», уточнило посольство.

Дипмиссия опубликует дополнительную информацию относительно получения ИИН позднее.

Казахстан разрешил получать ИИН в посольствах страны в апреле этого года. С начала 2024 года это можно было сделать только лично в Центре обслуживания населения республики.

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Казахстан разрешил получать ИНН в посольствах страны
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