Посольство Казахстана в России приостановило выдачу ИНН иностранцам

Посольство Казахстана в России сообщило, что выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам временно приостановлена. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

Выдача ИИН — аналога российского идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) — заморожена с 1 января 2025 года.

Процедура приостановлена в связи с окончанием пилотного проекта «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан», уточнило посольство.

Дипмиссия опубликует дополнительную информацию относительно получения ИИН позднее.

Казахстан разрешил получать ИИН в посольствах страны в апреле этого года. С начала 2024 года это можно было сделать только лично в Центре обслуживания населения республики.