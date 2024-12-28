Йеменские хуситы заявили об ударе по авиабазе Неватим на юге Израиля
Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по военной авиационной базе Неватим на юге Израиля. Об атаке написал представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы, правят на большей территории севера Йемена) Яхья Сариа в телеграм-канале.
Он отметил, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». По версии хуситов, ракета достигла цели.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ракету удалось сбить средствами противовоздушной обороны, пишет The Times of Israel
Накануне йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В сообщении, распространенном Al Masirah, говорилось, что удар также был нанесен ракетой «Палестина-2».
В конце декабря Израиль нанес удар по аэропорту в столице Йемена Сане, которая контролируется хуситами. Глава Всемирной организации здравоохранения, который в это время находился там, заявил, что едва не погиб в результате израильской атаки.
Израильская армия также нанесла удары по портам и энергетической инфраструктуре в Сане 19 декабря. В результате атаки погибли девять человек.
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