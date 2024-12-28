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Война с хуситами ,  
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Йеменские хуситы заявили об ударе по авиабазе Неватим на юге Израиля

Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по военной авиационной базе Неватим на юге Израиля. Об атаке написал представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы, правят на большей территории севера Йемена) Яхья Сариа в телеграм-канале.

Он отметил, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». По версии хуситов, ракета достигла цели.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ракету удалось сбить средствами противовоздушной обороны, пишет The Times of Israel

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Аэропорт&nbsp;в Сане&nbsp;после израильского авиаудара, Йемен, 27 декабря 2024 года

Накануне йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В сообщении, распространенном Al Masirah, говорилось, что удар также был нанесен ракетой «Палестина-2».

В конце декабря Израиль нанес удар по аэропорту в столице Йемена Сане, которая контролируется хуситами. Глава Всемирной организации здравоохранения, который в это время находился там, заявил, что едва не погиб в результате израильской атаки.

Израильская армия также нанесла удары по портам и энергетической инфраструктуре в Сане 19 декабря. В результате атаки погибли девять человек.

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