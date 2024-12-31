Трое россиян, пострадавших в Актау, выписались из больницы
Трое россиян, пострадавших в катастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. Об этом РБК сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, в состоянии средней тяжести. Пациенты получают все необходимое лечение», — рассказал собеседник РБК.
Днем 25 декабря разбился пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Из находившихся на борту 67 человек, в том числе пяти членов экипажа, 38 человек погибли, выжили 29. Среди пассажиров были 16 россиян, семь из них погибли. Девятерых выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.
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