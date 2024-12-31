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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Трое россиян, пострадавших в Актау, выписались из больницы

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Место крушения пассажирского самолёта&nbsp;компании &laquo;Азербайджанские авиалинии&raquo; недалеко от Актау,&nbsp;Казахстан, 25 декабря 2024 г.
Место крушения пассажирского самолёта компании «Азербайджанские авиалинии» недалеко от Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 г. (Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters)

Трое россиян, пострадавших в катастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. Об этом РБК сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, в состоянии средней тяжести. Пациенты получают все необходимое лечение», — рассказал собеседник РБК.

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Фото:МЧС Казахстана

Днем 25 декабря разбился пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Из находившихся на борту 67 человек, в том числе пяти членов экипажа, 38 человек погибли, выжили 29. Среди пассажиров были 16 россиян, семь из них погибли. Девятерых выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.

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авиакатастрофа Актау Министерство здравоохранения новости
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