В Севастополе приостановили движение катера и паромы
Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем телеграм-канале.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — говорится в публикации.
Причины паузы в работе водного транспорта не раскрываются.
В ночь на 31 декабря в Севастополе военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По предварительной информации, был уничтожен один безэкипажный катер.
Помимо этого дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Черным морем два беспилотника самолетного типа.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов