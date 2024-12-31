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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе приостановили движение катера и паромы

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Военная операция на Украине

Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем телеграм-канале.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — говорится в публикации.

Причины паузы в работе водного транспорта не раскрываются.

В ночь на 31 декабря в Севастополе военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По предварительной информации, был уничтожен один безэкипажный катер.

Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников
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Фото:Минобороны России

Помимо этого дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Черным морем два беспилотника самолетного типа.

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Теги
Севастополь катер паром приостановка движения Водный транспорт
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