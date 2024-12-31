В Севастополе приостановили движение катера и паромы

Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем телеграм-канале.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — говорится в публикации.

Причины паузы в работе водного транспорта не раскрываются.

В ночь на 31 декабря в Севастополе военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По предварительной информации, был уничтожен один безэкипажный катер.

Помимо этого дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Черным морем два беспилотника самолетного типа.