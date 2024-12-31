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Военная операция на Украине ,  
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Над Черным морем уничтожили два дрона

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Военная операция на Украине
Силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над Черным морем, сообщил Развожаев. Он уточнил, что дроны сбили на большой высоте

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Продолжается контроль обстановки. Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — написал он.

В Севастополе и Таганроге объявили воздушную тревогу
Политика
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС

Власти регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников в Севастополе и в Крыму. Так, 26 декабря в Севастополе был введен режим воздушной тревоги

В ночь на 29 декабря над Крымом уничтожили два украинских дрона. Движение транспорта на Крымском мосту тогда не перекрывали.

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Персоны
Мелиса Савина
Михаил Развожаев Севастополь беспилотники дроны Черное море Крым
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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