Над Черным морем уничтожили два дрона

Силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над Черным морем, сообщил Развожаев. Он уточнил, что дроны сбили на большой высоте

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Продолжается контроль обстановки. Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — написал он.

Власти регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников в Севастополе и в Крыму. Так, 26 декабря в Севастополе был введен режим воздушной тревоги.

В ночь на 29 декабря над Крымом уничтожили два украинских дрона. Движение транспорта на Крымском мосту тогда не перекрывали.