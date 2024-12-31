Над Черным морем уничтожили два дрона
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Продолжается контроль обстановки. Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — написал он.
Власти регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников в Севастополе и в Крыму. Так, 26 декабря в Севастополе был введен режим воздушной тревоги.
В ночь на 29 декабря над Крымом уничтожили два украинских дрона. Движение транспорта на Крымском мосту тогда не перекрывали.
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