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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников

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Военная операция на Украине
В Севастополе отражают атаку украинской стороны, заявил Развожаев. По его словам, один беспилотник уничтожили вдали от берега, несколько воздушных целей сбили над Черным морем. До этого он сообщил о двух сбитых над морем дронах
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В Севастополе военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации уничтожен 1 БЭК (безэкипажный катер — РБК)», — написал он в своем телеграм-канале.

Его уничтожили в отдалении от берега, помимо этого были сбиты несколько воздушных целей в воздухе над морем, добавил Развожаев позднее. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Все городские службы работают в усиленном режиме», — заявил губернатор.

Ранее 31 декабря Развожаев сообщил, что над Черным морем уничтожили два беспилотника самолетного типа. Он добавил, что «продолжается контроль обстановки».

Над Черным морем уничтожили два дрона
Политика

Власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов в Севастополе и в Крыму. Например, в ночь на 29 декабря над Крымом также уничтожили два беспилотника.

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Мелиса Савина, Полина Мартынова Полина Мартынова
Михаил Развожаев Севастополь беспилотники Крым дроны
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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