Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников

В Севастополе отражают атаку украинской стороны, заявил Развожаев. По его словам, один беспилотник уничтожили вдали от берега, несколько воздушных целей сбили над Черным морем. До этого он сообщил о двух сбитых над морем дронах

Фото: Минобороны России

В Севастополе военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации уничтожен 1 БЭК (безэкипажный катер — РБК)», — написал он в своем телеграм-канале.

Его уничтожили в отдалении от берега, помимо этого были сбиты несколько воздушных целей в воздухе над морем, добавил Развожаев позднее. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Все городские службы работают в усиленном режиме», — заявил губернатор.

Ранее 31 декабря Развожаев сообщил, что над Черным морем уничтожили два беспилотника самолетного типа. Он добавил, что «продолжается контроль обстановки».

Власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов в Севастополе и в Крыму. Например, в ночь на 29 декабря над Крымом также уничтожили два беспилотника.