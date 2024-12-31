Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников
В Севастополе военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации уничтожен 1 БЭК (безэкипажный катер — РБК)», — написал он в своем телеграм-канале.
Его уничтожили в отдалении от берега, помимо этого были сбиты несколько воздушных целей в воздухе над морем, добавил Развожаев позднее. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Все городские службы работают в усиленном режиме», — заявил губернатор.
Ранее 31 декабря Развожаев сообщил, что над Черным морем уничтожили два беспилотника самолетного типа. Он добавил, что «продолжается контроль обстановки».
Власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов в Севастополе и в Крыму. Например, в ночь на 29 декабря над Крымом также уничтожили два беспилотника.
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