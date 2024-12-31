В ЕС заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Европейские страны готовы к остановке поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

«Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней. <...> Последствия прекращения транзита через Украину будут иметь ограниченный характер для безопасности снабжения ЕС», — сказала она.

Итконен отметила, что Еврокомиссия вместе с государствами — членами ЕС более года работает над подготовкой к обеспечению альтернативного транзита газа в затронутые страны Евросоюза. По ее словам, газовая инфраструктура ЕС «достаточно гибкая, чтобы доставить газ нероссийского происхождения в центральную и восточную Европу по альтернативным маршрутам». «С 2022 года она была усилена новыми мощностями для импорта сжиженного природного газа», — добавила представитель ЕК.

Действующий пятилетний договор о поставках российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. 19 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна не будет продлевать контракт и не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды».

По словам президента России Владимира Путина, на Украине рассматривают вариант, когда другая компания вместо НАК «Нафтогаз Украины» заключила бы с Россией контракт на транзит, который будет идти до границы под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под контролем этой другой компании.

27 декабря Словакия пригрозила Киеву ответными мерами на остановку транзита газа. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо. По его данным, По словам Фицо, прекращение поставок российского газа через Украину только в 2025–2026 годах обойдется ЕС в €120 млрд.