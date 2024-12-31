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Военная операция на Украине ,  
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Глава Смоленской области заявил о разливе топлива после атаки дронов

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Военная операция на Украине

Разлив топлива произошел на нефтебазе в Ярцевском районе Смоленской области после атаки дронов, сообщил глава региона Василий Анохин.

«По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Анохина, спасательные службы ликвидируют последствия инцидента, угрозы жилым объектам нет.

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Ранее 31 декабря губернатор предупредил об опасности атаки беспилотников в регионе. Позже глава Ярцевского районе области Роман Захаров сообщил, что пожар произошел на объекте ТЭК после отражения атаки беспилотников.

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Теги
Смоленская область дроны беспилотники нефтебаза атака разлив топлива
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