Глава Смоленской области заявил о разливе топлива после атаки дронов
Разлив топлива произошел на нефтебазе в Ярцевском районе Смоленской области после атаки дронов, сообщил глава региона Василий Анохин.
«По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов», — написал он в своем телеграм-канале.
По данным Анохина, спасательные службы ликвидируют последствия инцидента, угрозы жилым объектам нет.
Ранее 31 декабря губернатор предупредил об опасности атаки беспилотников в регионе. Позже глава Ярцевского районе области Роман Захаров сообщил, что пожар произошел на объекте ТЭК после отражения атаки беспилотников.
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