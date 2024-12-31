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Военная операция на Украине ,  
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Над Ростовом сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили над Ростовом украинский беспилотник, сообщил временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, атака дрона произошла около шести утра мск.

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Фото:Минобороны России

Власти Ростовской области регулярно сообщают об атаках украинских дронов. Так, в ночь на 28 декабря средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов.

29 декабря над регионом были сбиты два беспилотника. Минобороны России тогда перехватило дроны с 13:00 до 15:00 мск.

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Теги
Ростовская область Ростов беспилотники дроны атака Юрий Слюсарь
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