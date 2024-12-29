В Ростовской области сбили украинский дрон
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Врио губернатора также уточнил, что пострадавших и разрушений нет. «Силы и средства ПВО продолжают работу», — отметил он.
Слюсарь регулярно сообщает об атаках украинских дронов в Ростовской области. Так, в ночь на 28 декабря средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили 17 украинских беспилотников. Атаку отразили в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах. В результате никто не пострадал, разрушений на земле нет, отметил врио губернатора.
23 декабря Минобороны России сообщило о девяти беспилотниках, сбитых над Ростовской областью. Слюсарь писал, что силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов в районе города Миллерово меньше чем за час.
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