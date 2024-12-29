 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области сбили украинский дрон

Слюсарь: в Ростовской области сбили украинский дрон, силы ПВО продолжают работу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Врио губернатора также уточнил, что пострадавших и разрушений нет. «Силы и средства ПВО продолжают работу», — отметил он.

В Ростовской области за ночь уничтожили 17 украинских дронов
Политика
Фото:Минобороны России

Слюсарь регулярно сообщает об атаках украинских дронов в Ростовской области. Так, в ночь на 28 декабря средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили 17 украинских беспилотников. Атаку отразили в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах. В результате никто не пострадал, разрушений на земле нет, отметил врио губернатора.

23 декабря Минобороны России сообщило о девяти беспилотниках, сбитых над Ростовской областью. Слюсарь писал, что силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов в районе города Миллерово меньше чем за час.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ростовская область Юрий Слюсарь дроны
Материалы по теме
В Ростовской области за ночь уничтожили 17 украинских дронов
Политика
В Ростовской области за ночь уничтожили четыре дрона
Политика
Над Ростовской областью сбили девять дронов меньше чем за час
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
В Ростовской области сбили украинский дронПолитика, 12:35
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 12:35
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:15
Минобороны доложило о взятии Новотроицкого под ПокровскомПолитика, 12:11
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 12:10
Ефимов сообщил о редевелопменте пяти участков в районе Соколиная ГораГород, 12:07
Telegraph увидел угрозу донер-кебабу в Германии из-за ТурцииБизнес, 12:06
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Аэропорт в Южной Корее, где произошло крушение, закрылиОбщество, 11:54
Фокус на человека: что важно учесть при формировании бюджета регионаОтрасли, 11:51
Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана обсудили катастрофу лайнера AZALПолитика, 11:48
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 11:45
Трамп поддержал Маска в споре о рабочих визахПолитика, 11:30
Гипноз без мистики: как проводятся сеансы на самом делеPro, 11:26
Погибшие в Красноярском крае четверо детей дышали ядом более 10 часовОбщество, 11:16