В Ростовской области за ночь уничтожили 17 украинских дронов

В ночь на 28 декабря в Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили 17 украинских беспилотников, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь

«Была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах», — написал глава области.

В результате атак никто не пострадал, разрушений на земле нет, отметил Слюсарь.

В Ростовской области регулярно сообщают об атаках украинских БПЛА. В частности, в ночь на 24 декабря в Миллеровском и Тарасовском районах региона с помощью РЭБ уничтожили четыре дрона. 23 декабря над областью сбили девять беспилотников меньше чем за час.