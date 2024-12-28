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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области за ночь уничтожили 17 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 28 декабря в Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили 17 украинских беспилотников, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь

«Была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах», — написал глава области.

В результате атак никто не пострадал, разрушений на земле нет, отметил Слюсарь.

В Ростовской области за ночь уничтожили четыре дрона
Политика
Фото:Минобороны России

В Ростовской области регулярно сообщают об атаках украинских БПЛА. В частности, в ночь на 24 декабря в Миллеровском и Тарасовском районах региона с помощью РЭБ уничтожили четыре дрона. 23 декабря над областью сбили девять беспилотников меньше чем за час.

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Теги
Военная операция на Украине Ростовская область Юрий Слюсарь
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