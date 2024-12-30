В МВД предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом
Перед новогодними праздниками число атак телефонных мошенников увеличилось, как предупреждает МВД, целью злоумышленников является дестабилизация обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«В преддверии наступления новогодних каникул отмечена повышенная активность со стороны мошенников по расшатыванию кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки внутри нашего государства», — говорится в сообщении.
По данным МВД, преступная схема заключается в том, что мошенники заставляют жертву взять кредит в банке и передать им деньги, а когда человек пытается вернуть средства, злоумышленники ставят ему условие — совершить преступление.
Примерами таких атак стали ситуации в ряде регионов России в последние дни, уточняет ведомство. В период с 18 по 26 декабря МВД зафиксировало 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты.
За этот же период сотрудниками полиции были задержаны 44 подозреваемых в совершении этих преступлений. Ведомство также 21 декабря предупреждало о «массовой волне воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий».
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