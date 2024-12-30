 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В МВД предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

Перед новогодними праздниками число атак телефонных мошенников увеличилось, как предупреждает МВД, целью злоумышленников является дестабилизация обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«В преддверии наступления новогодних каникул отмечена повышенная активность со стороны мошенников по расшатыванию кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки внутри нашего государства», — говорится в сообщении.

По данным МВД, преступная схема заключается в том, что мошенники заставляют жертву взять кредит в банке и передать им деньги, а когда человек пытается вернуть средства, злоумышленники ставят ему условие — совершить преступление.

Студент извинился перед свердловской полицией за попытку поджечь банкомат
Политика

Примерами таких атак стали ситуации в ряде регионов России в последние дни, уточняет ведомство. В период с 18 по 26 декабря МВД зафиксировало 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты.

За этот же период сотрудниками полиции были задержаны 44 подозреваемых в совершении этих преступлений. Ведомство также 21 декабря предупреждало о «массовой волне воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий».

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МВД телефонное мошенничество предупреждение
Материалы по теме
Студент извинился перед свердловской полицией за попытку поджечь банкомат
Политика
МВД заявило о задержании 44 подозреваемых после подрывов банкоматов
Общество
Во Владивостоке задержали женщину, запустившую салют в одном из банков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
ТАСС узнал об обысках в Главном автобронетанковом управлении МинобороныПолитика, 10:08
Самолет S7 экстренно приземлился в Братске из-за смерти пассажираОбщество, 10:02
Биохакинг и вино: эти тренды определят судьбу FMCG на десять лет впередPro, 10:02
Что изменится в российских законах в 2025 годуОбщество, 10:00
Что нужно для достижения технологического лидерстваОтрасли, 09:55
Рекордная ставка и доллар под ₽115. Чем запомнился инвестору 2024 годPro, 09:43
WSJ рассказала, почему новым властям Сирии сложно восстановить экономикуЭкономика, 09:41
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В МВД предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годомОбщество, 09:30
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 09:25
«Навести порядок в процессах»: зачем крупному бизнесу российские CRMТренды, 09:23
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:04
Как налоговики доначисляют НДФЛ на займы работникамЭкономика, 09:00
Средства ПВО уничтожили ракету ВСУ над Курской областьюПолитика, 08:37
FT узнала о попытке властей Китая остановить волну задержаний бизнесменовПолитика, 08:11