Глава Смоленской области объявил опасность атаки беспилотников

В Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников, об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Смоленская область — опасность БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.

Анохин призвал в случае работы ПВО сохранять спокойствие, избегать открытых пространств, а при обнаружении частей дронов не приближаться к ним и сообщить о находке экстренным службам.

В Ярцевском районе Смоленской области в результате атаки беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса произошли возгорания, сообщил позже глава района Роман Захаров. МЧС ликвидирует открытое пламя, добавил он.