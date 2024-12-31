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Военная операция на Украине ,  
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Глава Смоленской области объявил опасность атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников, об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Смоленская область — опасность БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.

Анохин призвал в случае работы ПВО сохранять спокойствие, избегать открытых пространств, а при обнаружении частей дронов не приближаться к ним и сообщить о находке экстренным службам.

Губернатор сообщил об отражении атаки трех дронов в Смоленске
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин

В Ярцевском районе Смоленской области в результате атаки беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса произошли возгорания, сообщил позже глава района Роман Захаров. МЧС ликвидирует открытое пламя, добавил он.

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Теги
Смоленская область дроны беспилотники Военная операция на Украине
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