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Политика ,  
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Аргентина выдала ордера на арест президента и вице-президента Никарагуа

В Аргентине выдали ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортеги

Аргентинский суд постановил объявить в розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и его жены, вице-президента республики Росарио Мурильо. Об этом сообщил аргентинский адвокат Дарио Ричарте, добивавшийся расследования в отношении представителей власти по поводу возможного нарушения прав человека.

«После почти двух с половиной лет расследования судья только что вынес постановление о вызове для дачи следственных показаний и ордере на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги, Росарио Мурильо и около десятка других лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — написал он в X.

Дело связано с беспорядками в Никарагуа в 2018 году, уточняет никарагуанская La Prensa. Тогда акции были вызваны реформой соцобеспечения, которая предполагала повышение налогов и сокращение социальных выплат. На фоне протестов Оргета отменил реформу, однако митинги продолжились — протестующие требовали его отставки. По данным неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека» (ANPDH), за все время протестов в стране погибли несколько сотен человек.

Суд в Аргентине постановил объявить Мадуро в международный розыск
Политика
Николас Мадуро

В сентябре суд Буэнос-Айреса постановил объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск в связи с обвинениями в причастности к случаям нарушения прав человека.

В преступлениях против человечности Мадуро обвинила неправительственная организация «Аргентинский форум по защите демократии». Суд заключил, что «необходимо постановить незамедлительное задержание посредством Интерпола Николаса Мадуро Мороса и [главы МВД] Диосдадо Кабельо с целью их экстрадиции в Аргентину».

Как считает аргентинский суд, обвинения в нарушении прав человека не относятся к национальной юрисдикции, поэтому он может вызвать лидера другого государства на допрос и выписать ордер на его задержание.

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Аргентина Никарагуа ордер на арест президент вице-президент права человека
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