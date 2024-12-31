Аргентина выдала ордера на арест президента и вице-президента Никарагуа

Аргентинский суд постановил объявить в розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и его жены, вице-президента республики Росарио Мурильо. Об этом сообщил аргентинский адвокат Дарио Ричарте, добивавшийся расследования в отношении представителей власти по поводу возможного нарушения прав человека.

«После почти двух с половиной лет расследования судья только что вынес постановление о вызове для дачи следственных показаний и ордере на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги, Росарио Мурильо и около десятка других лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — написал он в X.

Дело связано с беспорядками в Никарагуа в 2018 году, уточняет никарагуанская La Prensa. Тогда акции были вызваны реформой соцобеспечения, которая предполагала повышение налогов и сокращение социальных выплат. На фоне протестов Оргета отменил реформу, однако митинги продолжились — протестующие требовали его отставки. По данным неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека» (ANPDH), за все время протестов в стране погибли несколько сотен человек.

В сентябре суд Буэнос-Айреса постановил объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск в связи с обвинениями в причастности к случаям нарушения прав человека.

В преступлениях против человечности Мадуро обвинила неправительственная организация «Аргентинский форум по защите демократии». Суд заключил, что «необходимо постановить незамедлительное задержание посредством Интерпола Николаса Мадуро Мороса и [главы МВД] Диосдадо Кабельо с целью их экстрадиции в Аргентину».

Как считает аргентинский суд, обвинения в нарушении прав человека не относятся к национальной юрисдикции, поэтому он может вызвать лидера другого государства на допрос и выписать ордер на его задержание.