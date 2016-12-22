Четыре человека погибли в результате новой волны протестов в Никарагуа

По меньшей мере четыре человека погибли при столкновениях в городе Масая, расположенном на западе Никарагуа, сообщает La Prensa.
В числе убитых оказался один сотрудник полиции и трое гражданских. Они, по данным газеты, были убиты в городском районе Монимбо, где правительственные войска попытались убрать возведенные протестующими баррикады.
Кроме того, местные жители сообщают, что несколько человек в Монимбо были схвачены военными. Их увезли в неизвестном направлении.
Антиправительственные протесты и акции в Никарагуа начались в апреле. Жители страны выступали против реформы системы социального обеспечения, которую предложил президент страны Даниэль Ортега. Эта реформа предполагала увеличение налогов и социальные урезания. Вскоре после начала протестов глава государства объявил об отмене преобразований, однако беспорядки в Никарагуа не прекратились.
Помимо отмены реформы жители страны начали выступать против коррупции в высших эшелонах власти и авторитарного режима Ортеги, который суммарно находится у власти 16 лет. По данным неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека» (ANPDH), за все время протестов в стране погибли несколько сотен человек.