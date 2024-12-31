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Военная операция на Украине ,  
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Минфин Украины за 2024 год получил $41,7 млрд от западных стран

Сюжет
Военная операция на Украине

В 2024 году Минфин Украины привлек 41,7 млрд долларов США внешнего финансирования от международных партнеров. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«В 2024 году это позволило обеспечить все приоритетные социально-гуманитарные расходы. Пенсии, оплата труда работников, в частности, секторов образования, здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Сергей Марченко

Грантовые средства составили около 30% от общего объема финансирования, уточняет министерство.

Крупнейшими донорами бюджетной поддержки Украины в 2024 году стали Европейский Союз, США, Международный валютный Фонд, Япония, Всемирный банк, Канада и Великобритания.

В феврале Марченко заявил, что каждый месяц Украине нужно до $3 млрд финансовой помощи со стороны западных стран. По его словам, такая бюджетная помощь «жизненно необходима» для обеспечения социальных расходов. На тот момент за время военной операции западные страны оказали Киеву финансовую поддержку в размере $63 млрд.

Москва осуждает военную помощь Киеву, заявляя, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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