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Военная операция на Украине ,  
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Ночью над Крымом уничтожили два украинских дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 29 декабря российские силы ПВО уничтожили над республикой Крым два украинских дрона, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Движение транспорта на Крымском мосту ночью не перекрывали, следует из телеграм-канала об обстановке на мосту.

Три украинских дрона уничтожили над Крымом за 40 минут
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Военные регулярно перехватывают и ликвидируют украинские беспилотники над республикой. Так, 23 декабря, ПВО за 40 минут уничтожили три БПЛА над Крымом в течение 40 минут. Было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

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