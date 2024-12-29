Ночью над Крымом уничтожили два украинских дрона

В ночь на 29 декабря российские силы ПВО уничтожили над республикой Крым два украинских дрона, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Движение транспорта на Крымском мосту ночью не перекрывали, следует из телеграм-канала об обстановке на мосту.

Военные регулярно перехватывают и ликвидируют украинские беспилотники над республикой. Так, 23 декабря, ПВО за 40 минут уничтожили три БПЛА над Крымом в течение 40 минут. Было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.