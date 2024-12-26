В Севастополе и Таганроге объявили воздушную тревогу

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС

В городах Севастополь и Таганрог введен режим воздушной тревоги.

Глава Таганрога Светлана Камбулова опубликовала объявление о тревоге в своем телеграм-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! <...> По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем телеграм-канале объявление о воздушной тревоге в городе.

Ранее в 11:35 он сообщил, что в районе Северного и Южного молов моряки проводят «тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия».

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