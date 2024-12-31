В Казахстане назвали срок предварительного расследования крушения Embraer

Правительственная комиссия Казахстана по расследованию авиакатастрофы под Актау представит предварительные результаты своей работы в течение 30 дней. Об этом сообщил член комиссии, заместитель министра транспорта республики Талгат Ластаев, его слова передает «Казинформ».

«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», — сказал он.

По словам Ластаева, сейчас ведется полевой этап расследования. «[Собираются] фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, снимаются слепки, все это собирается в специальном организованном ангаре в аэропорту Актау», — объяснил замминистра.

25 декабря под Актау разбился лайнер Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный. В результате авиакатастрофы 38 человек из 67 погибли. Позднее в Росавиации сообщили, что лайнер дважды пытался приземлиться в Грозном в условиях тумана и плана «Ковер», затем командир воздушного судна увел его в Казахстан.

Правительство Казахстана создало комиссию по расследованию причин крушения самолета. Ее возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев. Помимо него в комиссию вошли аким Мангистауской области, руководство министерств по ЧС, транспорта, иностранных и внутренних дел, труда и соцзащиты населения, здравоохранения, а также главный транспортный прокурор.