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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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В Казахстане создали комиссию по расследованию крушения самолета

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Sean Gallup / Getty Images))

Правительство Казахстана создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау, сообщается на сайте кабмина.

Госкомиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. По сведениям издания «Казинформ», он уже отправляется в Актау.

Кроме того, в комиссию войдут аким Мангистауской области, руководство министерств по ЧС, транспорта, иностранных и внутренних дел, труда и соцзащиты населения, здравоохранения, а также главный транспортный прокурор.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отправить в город медиков из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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Ранее 25 декабря в Актау упал самолет с 62 пассажирами и пятью членами экипажа. Изначально он должен был сесть в Грозном, но из-за тумана его перенаправили.

По предварительным данным Минтранса Казахстана, на борту лайнера находились 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана, три гражданина Киргизии и 16 россиян. В больницы доставили 28 выживших.

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авиакатастрофа Казахстан самолет Актау
Касым-Жомарт Токаев фото

Касым-Жомарт Токаев

политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
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