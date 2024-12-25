В Казахстане создали комиссию по расследованию крушения самолета
Правительство Казахстана создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау, сообщается на сайте кабмина.
Госкомиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. По сведениям издания «Казинформ», он уже отправляется в Актау.
Кроме того, в комиссию войдут аким Мангистауской области, руководство министерств по ЧС, транспорта, иностранных и внутренних дел, труда и соцзащиты населения, здравоохранения, а также главный транспортный прокурор.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отправить в город медиков из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Ранее 25 декабря в Актау упал самолет с 62 пассажирами и пятью членами экипажа. Изначально он должен был сесть в Грозном, но из-за тумана его перенаправили.
По предварительным данным Минтранса Казахстана, на борту лайнера находились 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана, три гражданина Киргизии и 16 россиян. В больницы доставили 28 выживших.
Казахстан открыл горячую линию для родных пострадавших при авиакатастрофе.
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