В Сербии суд вынес приговор родителям убившего 10 человек подростка

В Сербии суд вынес приговор родителям подростка, убившего 10 человек в школе

Суд в Сербии вынес обвинительный приговор родителям подростка Косты Кечмановича, который в прошлом году застрелил десять человек и ранил еще шестерых в школе в центре Белграда. Об этом пишет издание «Вечерне новости».

Высший суд Белграда приговорил Владимира Кечмановича, отца мальчика, к 14 годам и шести месяцам тюремного заключения за «тяжкие деяния против общественной безопасности» и за невыполнение родительских обязанностей. Мать подростка, Миляна Кечманович, получила три года тюремного заключения за невыполнение родительских обязанностей, но была оправдана по обвинению в незаконном хранении оружия.

Суд также приговорил инструктора полигона, куда, согласно обвинительному заключению, Владимир Кечманович водил своего сына для стрельбы, к одному году и трем месяцам лишения свободы за ложные показания о том, знал ли он, что Коста приходил на полигон.

Подросток открыл стрельбу в школе имени Владислава Рыбникара в центре Белграда 3 мая 2023 года. В результате погибли охранник и девять учеников.