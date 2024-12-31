В Сербии суд вынес приговор родителям убившего 10 человек подростка
Суд в Сербии вынес обвинительный приговор родителям подростка Косты Кечмановича, который в прошлом году застрелил десять человек и ранил еще шестерых в школе в центре Белграда. Об этом пишет издание «Вечерне новости».
Высший суд Белграда приговорил Владимира Кечмановича, отца мальчика, к 14 годам и шести месяцам тюремного заключения за «тяжкие деяния против общественной безопасности» и за невыполнение родительских обязанностей. Мать подростка, Миляна Кечманович, получила три года тюремного заключения за невыполнение родительских обязанностей, но была оправдана по обвинению в незаконном хранении оружия.
Суд также приговорил инструктора полигона, куда, согласно обвинительному заключению, Владимир Кечманович водил своего сына для стрельбы, к одному году и трем месяцам лишения свободы за ложные показания о том, знал ли он, что Коста приходил на полигон.
Подросток открыл стрельбу в школе имени Владислава Рыбникара в центре Белграда 3 мая 2023 года. В результате погибли охранник и девять учеников.
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