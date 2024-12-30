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Политика ,  
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Комик Комиссаренко отреагировал мемом на приговор суда

Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко отреагировал мемом на заочный приговор о лишении свободы. Шутку он разместил в сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещена).

В публикации выложена поддельная справка на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ней говорится, что политик не является «Чык-Чырыком» и что все утверждения об обратном  — клевета.

Бумага «подписана» Минским городским судом, который ранее вынес Комиссаренко приговор. На ней также стоит печать «для справок» городской поликлиники №000.

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Вячеслав&nbsp;Комиссаренко

30 декабря Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам заключения по делу об оскорблении и клевете в адрес Лукашенко. Уголовное дело против стендап-комика возбудили в августе.

В своих выступлениях Комиссаренко неоднократно шутил о Лукашенко и пародировал его. В частности, он называл президента «Чык-Чырыком». Также артист рассказывал, что его преследует КГБ Белоруссии. В самом ведомстве назвали эту информацию «полной чушью».

По словам Комиссаренко, в 2021 году ему запретили выступать в Белоруссии. Он переехал в Россию, однако в 2022 году покинул страну, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Белоруссии.

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Слава Комиссаренко фото

Слава Комиссаренко

стендап-комик, юморист
27 июля 1985 года
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