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Военная операция на Украине ,  
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На Украине в четыре раза вырастут тарифы на прокачку газа

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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Гудак / Ukrinform / Xinhua / Global Look Press
Фото: Сергей Гудак / Ukrinform / Xinhua / Global Look Press

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов для прокачки газа в стране в четыре раза с 2025 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По решению комиссии, тарифы «Оператора ГТС Украины» на транспортировку газа вырастут с 160 до 660 грн за 1 тыс. куб. м (с $3,8 до $15,7).

«В 2024 году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из России. То есть 15% — это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа», — заявил гендиректор оператора Дмитрий Липпа.

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Истекающий договор на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.

Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа с Россией, поставки через нее прекратятся утром 1 января. Президент Владимир Путин также исключил пролонгацию соглашения. Путин отмечал, что только на транзите Киев зарабатывал около $700–800 млн в год.

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