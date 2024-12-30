Молдавия подготовила план гумпомощи для жителей Приднестровья

Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Молдавия совместно с западными партнерами подготовила план гуманитарной помощи для жителей Приднестровья в связи с прекращением поставок газа из России. Об этом заявила президент страны Майя Санду после совещания с премьер-министром Дорином Речаном и ответственным за приднестровскую проблематику вице-премьером Олегом Серебряном. Соответствующее заявление опубликовано на странице Санду в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«На правом берегу [Днестра] нас обеспечат природным газом на отопительный сезон, и мы принимаем все меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения», — говорится в сообщении.

Санду добавила, что для жителей левого берега, где располагается Приднестровье, подготовлен план гумпомощи.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, введенный на 60 дней из-за энергокризиса в стране. В «Газпроме» заявили, что компания прекратит поставки газа в Молдавию с 8:00 мск 1 января 2025 года из-за долгов.

«Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт на поставки газа осенью 2021 года. Он предусматривал выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы. Весь объем долга в «Газпроме» в 2021 году оценивали в $709 млн. Речан называл этот долг «несуществующим».

В конце декабря в Приднестровье граждан предупредили о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок газа.