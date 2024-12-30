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Падение режима Асада ,  
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В Сирии заявили о стремлении к стратегическому партнерству с Украиной

Сюжет
Падение режима Асада
Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Сирия рассчитывает на стратегическое партнерство с Украиной, заявил новый министр иностранных дел страны Асаад Хасан аш-Шибани своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, сообщает Reuters.

«Между нами и Украиной будут стратегические партнерские отношения на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научные партнерские отношения», — сказал он.

Сибига также встретился с лидером пришедшей к власти группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Ахмедом аш-Шараа и обсудил с ним поставки украинского зерна в Сирию.

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В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в стране. В ночь на 8 декабря они заняли столицу Сирии — Дамаск. Экс-президент страны Башар Асад бежал из страны. Он и члены его семьи прилетели в Москву, где получили убежище.

В субботу, 29 декабря, аш-Шараа заявил, что Дамаск также имеет стратегические интересы в отношениях с Москвой. «Россия является второй по мощи страной в мире и имеет огромное значение» для Сирии, сказал он и добавил, что новые власти «в первую очередь заботятся об интересах сирийского народа и не хотят создавать проблемы и конфликты» с другими государствами.

Ранее Reuters сообщил о приостановке поставок зерна из России в Сирию. Источник РБК на зерновом рынке подтвердил остановку поставок, так как в Сирии сейчас «не с кем взаимодействовать». Российская компания «СТГ Инжиниринг» заявила, что готова возобновить поставки пшеницы после налаживания отношений с новыми сирийскими властями.

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Сирия Украина Андрей Сибига
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