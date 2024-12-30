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У самолета из Баку возникли проблемы с шасси после посадки в Актау

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Пассажирский самолет, прилетевший из Баку в казахстанский город Актау, отбуксировали со взлетно-посадочной полосы из-за проблем с носовой стойкой, сообщили Tengrinews в Комитете гражданской авиации Казахстана. По данным издания, речь идет о частном джете Gulfstream.

«Посадка прошла в штатном режиме. При развороте на площадке разворота <...> экипаж испытывал проблемы с управлением носовой стойки шасси. Был вызван аэродромный буксировочный тягач», — отметили в ведомстве.

В Министерстве транспорта Казахстана изданию сообщили, что пассажиров на борту не было. Аэропорт открыт и работает в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Алиев заявил, что самолет AZAL не был сбит над Россией специально
Политика
Фото:news.ru / Global Look Press

25 декабря под Актау разбился лайнер Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный. Самолет не смог совершить посадку в столице Чечни из-за тумана и действия плана «Ковер». В это время в Чечне отражали атаку беспилотников, работала система ПВО, уточнял президент Владимир Путин.

Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Авиакомпания сочла причиной крушения «физическое и техническое внешнее вмешательство», азербайджанский Минтранс также назвал причиной «внешнее вмешательство». Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что хвостовая часть самолета «была сильно повреждена огнем с земли».

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